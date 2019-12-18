Menemenspor'da Hüseyin üzüntüsü - Son Dakika
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Menemenspor'da Hüseyin üzüntüsü

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de son olarak Adanaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek tırmanışını sürdüren Ekol Göz Menemenspor'da bu maçta 2 gol atarak yıldızlaşan forvet Hüseyin Çolak'ın cezalı duruma düşmesi teknik ekibi üzdü.

Menemenspor'da Hüseyin üzüntüsü, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de son olarak Adanaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek tırmanışını sürdüren Ekol Göz Menemenspor'da bu maçta 2 gol atarak yıldızlaşan forvet Hüseyin Çolak'ın cezalı duruma düşmesi teknik ekibi üzdü.

Pazar günü iç sahada oynanacak Bursaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Hüseyin'in de büyük moral bozukluğu yaşadığı öğrenildi. Teknik direktör Cenk Laleci'nin son 3 maçta 3 gol atan Hüseyin'in yokluğunda Ali Özgün'ü santrfora çekip, cezası sona eren Mustafa Çeçenoğlu'na kanatta görev vermesi bekleniyor. Laleci, "Kim görev alırsa alsın formanın hakkını verecektir. Biz sistem takımıyız. Hüseyin'in yokluğu elbette handikap ancak Pazar günü Bursaspor'u mevcut kadromuzla ve taraftarımızın desteği ile yeneceğimize inanıyorum" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Çolak, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:25 Kaynak: DHA
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