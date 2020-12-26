Menemenspor'da şimdi de boykot krizi patladı - Son Dakika

Menemenspor'da şimdi de boykot krizi patladı

26.12.2020 11:50
Menemenspor'da şimdi de boykot krizi patladı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de yarın saat 13.30'da evi İlçe Stadı'nda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Menemenspor'da sular durulmuyor.

TFF 1'inci Lig'de yarın saat 13.30'da evi İlçe Stadı'nda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Menemenspor'da sular durulmuyor. Hafta içinde deplasmanda 3-2 kazanılan düşme hattındaki direkt rakiplerden Adanaspor müsabakasında 6 yabancı oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlup ilan edilmesi beklenen, bu olayın ardından Antrenör Orhan Terzi'yle yollarını ayırırken, teknik adamın otel rezervasyonu ile dönüş biletini iptal etmesi tartışma yaratan sarı-lacivertlilerde futbolcular idman boykutu gerçekleştirdi.

Maddi sıkıntıların yaşandığı kulüpte alacaklarını tahsil edemeyen futbolcular sahaya çıkmasına rağmen antrenman yapmadı. Yönetim ise tesislere noter getirdi. Ancak noter takım sahaya çıktığı için futbolcular hakkında işlem yapamadı. Kurmayların kaptan Taşkın Çalış'la görüştüğü ve oyuncuların idman yapmaması halinde kendisini kadro dışı bırakacağını söylediği ifade edildi. Ancak futbolcuların geri adım atmadığı ve gerekirse Keçiörengücü maçına çıkmayacaklarını yöneticilere söylediği vurgulandı. Menemen'de geçen hafta Sikiru Olatunbosun parasını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.


Futbol Federasyonu, KEÇİÖRENGÜCÜ, Hisarcık, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor'da şimdi de boykot krizi patladı - Son Dakika Spor


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