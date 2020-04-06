Menemenspor'da Taşkın formayı bırakmadı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un kaptanı Taşkın Çalış, son 3 sezondur takımın vazgeçilmez isimleri arasına girdi. Sarı-lacivertlilere 2017-2018 sezonunda Gümüşhanespor'dan gelen 26 yaşındaki futbolcu gösterdiği istikrarla en çok maça çıkan oyunculardan biri oldu. Orta sahada görev alan deneyimli futbolcu ilk yılında ligde 35 maça çıktı. Toplam 2949 dakika sahada kalan Taşkın 8 gol attı. Taşkın Çalış, geçen sezon İzmir ekibinin 2. Lig'deki şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Takım kaptanlığına getirilen Taşkın, 32 lig karşılaşmasında 2861 dakika forma giyerek 7 kez fileleri sarstı. Tarihinde ilk kez bu sene 1'inci Lig'de mücadele eden Menemenspor'da kariyerine devam eden Taşkın, şu ana kadar 26 lig müsabakasının 25'inde forma giydi. Menemenspor'un 1. Lig tarihindeki ilk golüne de imza atan Taşkın Çalış, 2206 dakika oynadı. Toplamda 3 gol atıp 3 de asist yapan futbolcu, sarı-lacivertlileri sırtlamayı sürdürdü.