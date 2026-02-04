Menfi'den Seyfülislam Kaddafi'ye Taziye - Son Dakika
Menfi'den Seyfülislam Kaddafi'ye Taziye

04.02.2026 16:31
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'a başsağlığı diledi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, uğradığı silahlı saldırıda öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin yakınları ve kabilesine başsağlığı diledi.

Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, Menfi'nin dün silahlı saldırıda öldürülen Seyfülislam Kaddafi için yayımladığı taziye mesajı paylaşıldı.

Menfi mesajında, Başsavcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı yakından takip ettiğini ve faillerin cezasız kalmamasını sağlayacakalarını kaydetti.

"Tüm siyasi güçleri, resmi soruşturma sonuçlarını beklemeye çağırıyoruz; biz de bu sonuçları yakından takip ederek cezasızlığın olmamasını sağlayacağız." ifadelerini kullanan Menfi, tüm siyasi taraflara kışkırtıcı söylemlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Libya'nın şiddetle yönetilemeyeceğini ve yargısız infazların kabul edilemeyeceğini vurgulayan Menfi, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Merhumun ailesine, akrabalarına ve saygıdeğer Kaddafi kabilesine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Libya şiddetle yönetilemez, korku üzerine inşa edilemez. Yargısız infazlar kabul edilemez, Libyalı kanı kutsaldır ve boş yere dökülmemelidir."

Kaynak: AA

