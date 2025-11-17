Menteşe Belediyesi'nden Üç Yeni Açılış

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi, Özel Güneş Gündüz Bakımevi, Teknoloji ve Gençlik Merkezi ile Kötekli Kent Lokantası'nın resmi açılışını 19 Kasım 2025 Çarşamba günü gerçekleştirecek. Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Çocuklarımız için güvenli huzurlu bir eğitim ortamı, gençlerimiz için teknolojiye erişim imkanı, öğrencilerimiz için ise sağlıklı ve uygun fiyatlı bir sofranın resmi açılışını aynı günde yapıyoruz. Bu heyecanı birlikte paylaşmak için tüm halkımızı açılışlarımıza bekliyoruz" dedi.

İlk açılış saat 16.30'da Bayır Mahallesi'ndeki Özel Güneş Gündüz Bakımevi'nde gerçekleştirilecek. Bakımevi, 26-65 aylık çocuklar için özel olarak tasarlandı. Güvenli, ulaşılabilir ve modern bir eğitim ortamı sunan kreş; geniş sınıfları, oyun alanları ve nitelikli öğretmen kadrosuyla çocuklara çağdaş bir gelişim ortamı sağlayacak.

Teknoloji ve Gençlik Merkezi

Aynı gün saat 18.00'de ise Kent Meydanı'nda Teknoloji ve Gençlik Merkezi'nin açılışı yapılacak. Gençlere teknolojiye erişim ve üretim imkanı sunacak merkezde; ortak çalışma alanı, sanal gerçeklik deneyim odası, 3D Print & Maker Lab ve dijital içerik üretim stüdyosu yer alıyor. Merkez, gençlerin proje geliştirebileceği, dijital beceriler kazanabileceği ve yaratıcılıklarını ortaya koyabileceği yenilikçi bir buluşma noktası olacak.

Kötekli Kent Lokantası

Halihazırda hizmet vermeye devam eden Kötekli Kent Lokantası'nın resmi açılışı ise saat 19.30'da gerçekleştirilecek. MSKÜ yerleşkesinin bulunduğu ve üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Kötekli'deki Kent Lokantası, uygun fiyatlı ve sağlıklı yemekleri ile hizmet veriyor.

"Tüm halkımızı açılışlarımıza bekliyoruz"

Başkan Köksal Aras, 19 Kasım'da yapılacak üç açılışa tüm vatandaşları davet ederek, "Çocuklarımız için güvenli huzurlu bir eğitim ortamı, gençlerimiz için teknolojiye erişim imkanı, öğrencilerimiz için ise sağlıklı ve uygun fiyatlı bir sofranın resmi açılışını aynı günde yapıyoruz. Bu heyecanı birlikte paylaşmak için tüm halkımızı açılışlarımıza bekliyoruz" diye konuştu.