Menteşe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Menteşe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Menteşe\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
01.02.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosiklet sürücüsü Sertaç Yılmaz, otomobil çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde dün otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Sertaç Yılmaz (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 01.30 sıralarında Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Yasin Yayla yönetimindeki 48 ACV 983 plakalı otomobil, Sertaç Yılmaz'ın kullandığı 48 AHY 342 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada sürücü Yılmaz ile arkasındaki Feriha Katan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elmacık kemiğinde ve çenesinde kırıklar oluşan Katan ile dalak yırtılması nedeniyle ameliyata alınan Yılmaz, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yılmaz, bugün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Katan'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

1.48 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, otomobil sürücüsü Yasin Yayla'nın 1.48 promil alkollü olduğunu tespit etti. Hazırlanan ilk tutanakta Yayla'nın sola dönüş kuralını ihlal ettiği, motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın ise kazada kusurunun bulunmadığı belirtildi. Avukat olduğu öğrenilen sürücü Yayla, dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yayla, çıkarıldığı Muğla 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Otomobil, Menteşe, Güncel, Muğla, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

12:45
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
11:13
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
10:55
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı
Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 13:59:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Menteşe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.