Muğla'nın Menteşe ilçesinde prefabrik evde başlayan ve park halindeki otomobile sıçrayan yangın söndürüldü.
Akçaova Mahallesi'nde tek katlı prefabrik evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, evin önünde park halinde bulunan otomobile sıçradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Menteşe'de Prefabrik Evde Yangın - Son Dakika
