Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in aile ziyaretleri - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, 3 çocuğu rahatsız olan Olgun ailesini ziyaret etti.

Anne Özgül ve baba Şerafettin Olgun ile görüşen Bilmez, çocuklarının sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Bilmez'e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in eşi Şebnem Yiğit ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek eşlik etti.