Meram Belediyesi Bilim Kurdu takımından Teknofest 2020'de büyük başarı - Son Dakika

Meram Belediyesi Bilim Kurdu takımından Teknofest 2020'de büyük başarı

Meram Belediyesi Bilim Kurdu Takımı, 'TEKNOFEST 2020'de büyük bir başarıya imza atarak Konya'nın ve Meram'ın gururu oldu.

Meram Belediyesi Bilim Kurdu takımından Teknofest 2020'de büyük başarı, System.String[]

1865 takımı geride bırakarak ikinciliği göğüsleyen Bilim Kurdu Takımının tüm öğrenci, öğretmen ve eğitmenlerini tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Meram'ın bilim kurtları, Türkiye'nin geleceğe yön verecek, dünyaya damga vuracak bilim insanları olacaklarını bir kez daha ispatladılar" diye konuştu.

Türkiye'nin en önemli bilim ve teknoloji festivali olan 'TEKNOFEST 2020'de Meram Belediyesi Bilim Kurdu rüzgarı esti. Bilim Kurdu Projesini kapsayan okullardan öğrencilerin katılımı ile oluşan Bilim Kurdu Takımı, bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalde 'Eğitim Teknolojileri' branşında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Daha önce elemeleri geçerek finale yükselen Bilim Kurdu Takımı, 1865 takımı geride bırakarak kazandığı ikincilikle Konya'nın ve Meram'ın gurur kaynağı oldu. 21-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenen festivale Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak geleceğin bilim insanlarına destek vermişti. Bilim Kurdu Takımı ödülünü Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın elinden aldı.

BAŞKAN KAVUŞ; "ÇOCUKLARIMIZ, ÖZVERİ, GAYRET, AZİM VE ÇALIŞKANLIKLARIYLA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTILAR"

"TEKNOFEST 2020'nin Eğitim Teknolojileri yarışmasında 1865 takımı geride bırakarak ikinciliği göğüsleyen Bilim Kurdu Projemizin tüm öğrencilerini canı gönülden tebrik ediyorum" diye konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Meram'ın bilim kurdu öğrencileri geleceğin bilim insanları olacaklarını, bilim ve teknolojiyle geleceğin dünyasına yön vereceklerini ve ülkemizin gururu olacaklarını bir kez daha ispatladılar. Çocuklarımız, özveri, gayret, azim ve çalışkanlıklarıyla büyük bir başarıya imza attılar. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır" dedi. Meram gençliğine duydukları güvenin eseri olan Bilim Kurdu Projesi'nin her başarısıyla Konya ve Meram'ın gurur kaynağı olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, öğrencilerin kendilerine duyulan güveni bugüne kadar olduğu gibi bugün de boşa çıkarmadıklarını belirtti. Öğrencilerle birlikte öğretmenlere, Bilim Kurdu Projesi eğitmenlerine ve ailelere de teşekkür eden Başkan Kavuş, projenin başarısının verdikleri desteklerle bundan sonra da artarak devam edeceğinden emin olduğunu söyledi.

BAŞKAN KAVUŞ; "EĞİTİM MİLLİ BİR DAVA. BİZ DE BU DAVANIN HAMALI OLMAKLA ŞEREFLENMEK İSTİYORUZ"

Meram Belediyesinin eğitime her yönden destek verdiğini ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Eğitime yaptığınız her yatırım, tarlaya ektiğiniz tohum gibi. Siz bir tohum atıyorsunuz, tarla size kat be kat fazlasını veriyor. Siz bilim ve teknolojiyi sevdirelim diye yola çıkıyorsunuz, çocuklarımız büyük bir aşkla sarılıyor bilim ve teknolojiye. Siz bir yol açıyorsunuz, onlar yolların hakimi oluyor. Siz şevkleri ve bilgileri artsın, 'Katılmak bile önemli' diyerek yarışmalara yolluyorsunuz, onlar yarışmadan şampiyon olarak dönüyorlar. Biz Meram Belediyesi olarak eğitime ne denli yatırım yaparsak çocuklarımız çok daha fazlasını verdi bize. Bu nedenle eğitime verdiğimiz desteği her geçen gün artırıyoruz. Biz eğitimi, herkesin ve her kurumun sırtlaması gereken milli bir dava olarak ve her eğitim kurumunu da kendimizden bir parça olarak görüyoruz. Biz ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz ve çocuklarımız için bu davanın hamalı olmaya niyet ettik. Bu nedenle çocuklarımızı bilimsel yayınlarla tanıştırıyor, çocuklarımızı bilim adamlarıyla buluşturuyor, okullarımıza bilim kütüphaneleri kuruyor, ilçedeki kütüphanelerin sayısını artırıyor, okulların fiziki şartlarını iyileştiriyor, merkezlerimizi donanımlarını artıracak eğitim programlarıyla onlar için tahsis ediyor, yaz kış okullarıyla eğitimlerine katkı sunuyoruz. Sunmaya da devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki en değerli yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır."

Meram Belediyesi Bilim Kurdu takımından Teknofest 2020'de büyük başarı

Meram Belediyesi, Mustafa Kavuş, Konya, Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:08 - Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Meram Belediyesi Bilim Kurdu takımından Teknofest 2020'de büyük başarı - Son Dakika


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