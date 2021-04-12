Meram'da imar durum bilgileri artık internette! - Son Dakika

Meram'da imar durum bilgileri artık internette!

12.04.2021 13:57
Meram'da imar durum bilgileri artık internette!, System.String[]

Meram Belediyesi, taşınmazlarının imar durumunu öğrenmek isteyen vatandaşların artık belediyeye gitmeden internet üzerinden bilgi alabilecekleri yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Teknolojinin tüm kazanımlarını Meram'ı en iyi ve en kaliteli hizmetle buluşturmak için kullanmaya kararlı olduklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni uygulama ile Meram'da imar bilgi sisteminde hızlı ve kesintisiz yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Meram Belediyesi, vatandaşların imarla ilgili işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamaya başladı. Taşınmazlarının imar durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar artık belediyeye gitmek zorunda kalmadan internet üzerinden istedikleri bilgiye ulaşabilecekler. Belediyenin en yoğun bölümlerinden biri olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün iş yükünü hafifletecek olan uygulama ile vatandaşlar, taşınmazlarına ait parselin plan durumu, planı varsa onay tarihi, plan fonksiyonu, çekme mesafeleri, taban alanı katsayısı, kat alanları kat sayısı, maksimum yükseklik yola terk gibi bilgilere artık internet üzerinden çok daha kolay ulaşılabilecekler.

BAŞKAN KAVUŞ; "TEKNOLOJİYİ MERAM'IN HİZMETİNE SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Vatandaşların imar durumlarını sorgulamak istedikleri yerler için artık; http://cbs.meram.bel.tr/ adresinden ister ada-parsel isterlerse adres-numarataj bilgilerini girerek sorgulama yapabileceklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu sorgulamada; parsellerin plan fonksiyonu, kat adedi, TAKS, KAKS değerlerine ve parsellerin diğer özel koşullarına ulaşım sağlanabileceğini ifade etti. Salgın sürecinin devam ettiği bu dönemde özellikle kalabalık gruplardan uzak kalmak ve sosyal mesafenin korunması için de önemli bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Mustafa Kavuş, "Seçim beyannamemizde önemli alt başlıklardan biri de 'Akıllı Şehir' çalışmaları idi. Bu uygulama bu sözümüzün de bir meyvesi diyebiliriz. Bu sistem ile hemşehrilerimiz, oturdukları yerden taşınmazlarının imar durumu bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecekler. Hemşehrilerimizin belediye ile ilgili işlemlerini en hızlı şekilde yapabilmeleri için teknolojinin imkanlarını soruna kadar kullanıyor, çağın getirdikleri ile en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

BAŞKAN KAVUŞ; "HEMŞEHRİLERİMİN İŞİ KOLAYLAŞACAK BİZİM İŞ YÜKÜMÜZ HAFİFLEYECEK"

Hayata geçirilen e-imar uygulamasında yapılan bilgilendirmenin hiçbir ücret ödemeden gerçekleştirileceğini kaydeden Başkan Kavuş, bu sistemde yapılan sorgulama ile elde edilen bilgilerin bilgi amaçlı olduğununu ifade ederek sistemi daha da geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Kavuş konuşmasını şöyle sürdürdü; "7/24 erişime açık olacak uygulama ile hemşehrilerimiz ada, parsel ve mahalle bilgileriyle sisteme giriş yaparak internet üzerinden imar durumu bilgilerine ve imar plan notlarına hızlı bir şekilde ulaşabilecek, sorularına yanıt bulabilecekler. Belediyemize 2020 yılında resmi imar çapı için yapılan başvuru sayısı 1860. Bu yılın ilk üç ayında bile imar çapı için 630 başvuru yapılmış. Bu sayılara taşınmazının imar durumu hakkında bilgi almak için İmar Müdürlüğümüzü ziyaret edenler dahil değil. Bu sayıları da düşündüğümüzde bu yeni uygulama hem vatandaşlarımız hem de personelimiz için zamandan önemli tasarruf sağlayacak. Ayrıca salgın sürecinde hemşehrilerimiz hem belediyeye kadar gelmek zorunda kalmayarak kendilerini salgın tehlikesinden korumuş olacak hem de belediyelerin ilgili birimlerindeki yoğunluk azalacak. Meram'ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."

Meram'da imar durum bilgileri artık internette!

Meram Belediyesi, Mustafa Kavuş, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Meram'da imar durum bilgileri artık internette! - Son Dakika


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