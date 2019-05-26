Son Dakika Haberleri: Mercedes-AMG Petronas 6. zaferi Hamilton'la elde etti

Mercedes-AMG Petronas 6. zaferi Hamilton'la elde etti

7 saat önce

2019 Formula 1 sezonunun altıncı yarışı olan Monaco Grand Prix'inde Mercedes-AMG Petronas takımından Lewis Hamilton birinciliği elde etti.

Mercedes-AMG Petronas 6. zaferi Hamilton'la elde etti, System.String[]
2019 Formula 1 sezonunun altıncı yarışı olan Monaco Grand Prix'inde Mercedes-AMG Petronas takımından Lewis Hamilton birinciliği elde etti.

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın altıncı durağı olan Monaco'da Mercedes-AMG Petronas, Lewis Hamilton ile güldü. Ferrari pilotu Sebastian Vettel ikinci sırayı alırken, Hamilton'un takım arkadaşı Valtteri Bottas ise üçüncü sıranın sahibi oldu. Takımlar sıralamasında son 5 sezonun markalar şampiyonu olan Mercedes-AMG Petronas ise liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Mücadeleye ilk cepten başlayan Hamilton, startla birlikte elde ettiği liderliği yarış sonuna kadar sürdürdü. Mücadeleye ikinci sıradan başlayan Bottas ise damalı bayrağın altından geçildiğinde podyumu tamamlayan isim oldu.

Monaco Grand Prix'inin ardından Lewis Hamilton 137 puanla liderliği eline geçirdi. Valtteri Bottas 120 puanla ikinci sırada yer alırken Mercedes-AMG Petronas 256 puanla birinciliğini korudu.

Formula 1'de 2019 sezonunun 7. yarışı 9 Haziran 2019 tarihinde Kanada'da gerçekleştirilecek. Mercedes-AMG Petronas, Monaco'daki son 4 yarışta 3 kez birincilik elde etmişti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:10 Kaynak: İHA
Spor
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