Mercedes-Benz'den, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda Yedi Dünya Lansmanı

Konsept araçlarıyla Cenevre'ye damga vuran Mercedes-Benz, dünya lansmanını gerçekleştirdiği otomobillerden biri olan yenilenen GLC ile 5 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdiği SUV pazarındaki atağını devam ettiriyor.

Mercedes-Benz, 5 Mart 2019 tarihinde kapılarını açan 89. Cenevre Otomobil Fuarı'nda 7 yeni aracın dünya lansmanını gerçekleştiriyor. Seri üretim otomobiller arasında en dikkat çekici yenilik, yenilenen Mercedes-Benz GLC olurken, yeni Mercedes-Benz CLA Shooting Brake de yollara çıkmaya hazır haliyle Cenevre'deki yerini aldı. Mercedes-Benz, ilk olarak sergilediği Concept EQV ile geleceğin elektrikli Premium MPV'sine dair vizyonunu gösteriyor. Şirket ayrıca Formula E Show Car, GLE 53 4MATIC+, GT R Roadster ve smart forease+ gibi modellerini de bu fuarda otomobil tutkunları ile buluşturuyor.

Mercedes-Benz, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda çok özel üç final üretim modelini de ilk kez sergiliyor. Özenle seçilen iç mekân detaylarıyla SL 500 Grand Edition, özel güneş sarısı rengiyle SLC 300 Final Edition ve S-Serisi'nin 6,0 litre hacimli V12 bi-turbo motorun uzun soluklu başarı hikâyesini taçlandıran ve sona erdiren S 65 Final Edition, koleksiyon değeri taşıyan üç modeli oluşturuyor.

Mercedes-Benz GLC: MBUX ve yeni motor seçenekleri

Yeni motor seçenekleri ve MBUX'in de dahil olduğu kapsamlı değişiklikleri barındıran yenilenen Mercedes-Benz GLC'nin dünya tanıtımı Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleşiyor. Öncüleri gibi, yenilenen SUV da olağanüstü asfalt ve asfalt dışı sürüş özelliklerini geniş yaşama alanı, pratik kullanım özellikleri ve konfor ile bir arada sunuyor. Geniş ve yolu dolduran sportif görünüm, MBUX-Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi bilgi ve eğlence sistemi dahil yeni kullanıcı ara yüzü, kullanımı destekleyen ve kolaylaştıran yenilikçi sürüş destek sistemleri ve güncellenen motor yelpazesi ile yeni GLC, Mercedes-Benz dünyasının en iddialı özelliklerini kullanıma sunuyor.

Makyajla birlikte kapsamları geliştirilen sürüş destek sistemleri devreye alınıyor. DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı ve Aktif Direksiyon Yardımcısı, sürücüyü mesafe takibi ve aracı yönlendirme konusunda destekleyerek sürüş konforu ve sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Sistem aracın hızını virajlarda veya kavşaklarda otomatik olarak ayarlarken, direksiyon yardımcısı şeritte kalmaya ve şerit değiştirmeye yardımcı oluyor. Sürücünün yaklaşmakta olan trafiği gözden kaçırması halinde Aktif Fren Yardımcısı'nın dönüş fonksiyonu fren yaparak olası çarpışma riskinin önüne geçiyor.

Dış tasarımdaki yalın tasarım dilini iç tasarımda da devam ettiren GLC'nin, baştan aşağı yenilenen çok fonksiyonlu direksiyonunda iki farklı versiyon mevcut. MBUX - Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi'nin en yeni telematik jenerasyonunun görev verildiği yenilenen GLC'de, dokunmatik ekran, akıllı sesli komut sistemi ve uyumlu kullanıcı arayüzü birlikteliği sayesinde kusursuz bir iç mekan sunuluyor.

2019 yılı ortalarında satışa sunulacak olan GLC'de ilk etapta en güncel dört silindirli yeni benzinli ve dizel motor seçenekleri daha güçlü ve daha verimli bir yapı sunuyor. Benzinli motor, kayışla tahrik edilen marş jeneratörüne sahip yeni 48 Volt besleme teknolojisiyle yüksek verimlilik seviyesi sunuyor. Başlangıç için aşağıdaki motor seçenekleri sunulurken, ilave motor seçeneklerinin ilerleyen zamanlarda devreye alınması bekleniyor.