Mercedes X-Macera Sona Erdi

Mercedes-Benz X-Class'ın "X-Macera" projesi, 30 gün ve 8 bin 800 km sonunda tamamlandı. Mercedes-Benz'in pick-up sınıfındaki temsilcisi X-Class'ın yeteneklerini sergilemek amacıyla başlatılan X-Macera projesi, 30 günlük yolculuğunu tamamladı. İstanbul'da kutlama İstanbul'daki Chatel Restoran'da düzenlenen etkinlikle noktalanan proje süresince X-Class, 3 bin metrelik dağlardan, akarsulardan,kurumuş göl yatakları, deniz seviyesinde tuzlu sular, modern ve asırlık tünellerden geçti.

Mercedes-Benz'in pick-up sınıfındaki temsilcisi X-Class'ın yeteneklerini sergilemek amacıyla başlatılan X-Macera projesi, 30 günlük yolculuğunu tamamladı.







İstanbul'da kutlama



İstanbul'daki Chatel Restoran'da düzenlenen etkinlikle noktalanan proje süresince X-Class, 3 bin metrelik dağlardan, akarsulardan,kurumuş göl yatakları, deniz seviyesinde tuzlu sular, modern ve asırlık tünellerden geçti. Araç ayrıca zorlu doğa şartlarına meydan okurken, farklı yol koşullarında da değişen iklim şartlarına karşı mücadele etti.



Türkiye'nin kuzeydoğusu, güneybatısı, güneydoğusu ve kuzeybatısına uzanan ve "X" imzası atılan bir rotada ilerlenilen X-Macera'nın kapanış etkinliği, İstanbul Swissotel The Bosphorus'ta,120 yıllık gerçek bir dağ evi olan Chalet Restoran'da yapıldı. Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu ÜyesiTufan Akdeniz ve X-Macera proje partneri olan deneyimli otomobil yazarı Okan Altan'ın ev sahipliğinde düzenlenen kapanış etkinliğiyle maceranın detayları basın mensuplarıyla paylaşıldı.







X-Macera rotası



Datça-Knidos'ta ilk aşamanın tamamlanmasıyla X-Macera'nın ikinci aşaması, Fırat ve Dicle Nehirleri arasındaki Mezopotamya'dan başladı.Bilinen ilk okuryazar toplulukların beşiği sayılan; Sümerler, Akadlar,Babilliler, Asurlular ve Aramiler gibi medeniyetlerin bölgesi Mezopotamya,X-Macera'nın da yeni rotasının başlangıcı oldu. Tarihte bilinen ilk yollarınizini süren Mercedes-Benz X-Class, 2 bin yıllık köprüleri de ziyaret ettiği rotasında Nemrut Dağı'nda mola verdi.



Binlerce yıldır kervanların yürüdüğü İpek ve Kral Yolları'nın çizgisinde Doğu Anadolu'dan çıkan X-Macera ekibi, bir sonraki adımda tahıl ambarı İç Anadolu'nun kuru soğuklarına ulaştı. Konya ve Aksaray'ın tam ortasındaki 7.414 kilometrekarelik devasa Tuz Gölü havzasına varıldığında güneşin halen varlığını göstermesiyle muhteşem bir görsellik yakalandı. X-Macera'daki Mercedes-Benz X-Class, Birinci Derece Doğal Sit Alanı ve Tuz GölüÖzel Çevre Koruma Bölgesi ilanları sebebiyle, 35×12.50 lastiklerini sadece izin verilen ticari tuz şantiyesi olarak kullanılan tuzla kısımlarından geçti.



X-Macera'nın bir sonraki ayağı; dağların zirvelerinde tapınılan en eski ve en büyük Anadolu ilahesi Kibele'nin gerçek yurdu, Frigyaoldu. "Doğa Ana"nın en bereketli toprakları üzerinde, Manisa Sardes ile İranSusa şehirlerini bağlayan, tarihin ilk "otoban"ı sayılabilen Kral Yolu'nu takipederek ilerleyen X-Macera'nın başkahramanı Mercedes-Benz X-Class'ın artık önünde Marmara Bölgesi vardı. Türkiye'nin en Kuzey-Batısı'na olan yolculukta sıradaki durak olan İznik Gölü'nde de tarihi ve kültürü takip eden ekip kısabir süre sonra yola koyuldu. Mercedes-Benz X-Class, Türkiye'nin en Kuzey-Batı noktası olan Kofçaz Malkoçlar sınır köyüne ulaşarak X-Macera'yı tamamladı.



