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MERCİDABIK ZAFERİ İLE FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN YILDÖNÜMÜ KUTLANDI - Son Dakika

MERCİDABIK ZAFERİ İLE FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

24.08.2021 11:48

KİLİS'TE, Mercidabık Zaferi'nin 505'inci yıldönümü ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın 5'inci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

KİLİS'TE, Mercidabık Zaferi'nin 505'inci yıldönümü ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın 5'inci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Yavuzlu köyünde gerçekleştirilen etkinlikler, şehitler anısına yapılan saygı atışı ve Yavuz Sultan Selim'in anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay komutan Piyade Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın vatandaşları ve törene katılan askeri birlikleri selamladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk yaptığı konuşmada, büyük Hükümdar,Osmanlı İmparatorluğu'nun 9'uncu Padişahı, Yavuz Sultan Selim Han'ın tarihe altın harflerle yazdığı Mercidabık Zaferi'nin 505'inci yıldönümünü kutladıklarını ifade ederek, " Osmanlı Devleti'nin, doğu ve güney sınırlarını tehdit ve tehlikelerden arındırmak, barış ve huzuru temin etmek için yaptığı Mercidabık Seferi, devletin askeri, siyasi ve iktisadi hayatında önemli gelişmelere yol açmış, Ortadoğu ve Afrika'da yüzyıllarca sürecek olan Osmanlı Barışının başlangıcı olmuştur. Mercidabık Zafer'i ile Balkanlardan Ortadoğu ve Afrika'ya uzanan coğrafyada farklı millet ve inançların barış ve huzur içerisinde yaşaması sağlanmış, adalet, güven ve hoşgörü ortamı tesis edilmiştir. Osmanlı Devleti sonrasında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da kan ve gözyaşının nerdeyse yüz yıldır dinmediği düşünüldüğünde Mercidabık Zaferi'nin önemi değer kazanmaktadır. Özellikle son dönemde bölgedeki birçok ülkenin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında Osmanlı döneminin değeri bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Mercidabık Zaferi'nin üzerinden geçen yüzyıllar sonrasında tarih bir kez daha tekerrür ederek ülkemizin güney sınırlarında yine güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalınmış ve 5'inci yıldönümünü andığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile başta Kilis'imiz olmak üzere ülkemizin güvenliği için tıpkı 505 sene önceki ruhla kararlı ve başarılı bir mücadele ortaya konmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük komutan Yavuz Sultan Selim Han başta olmak üzere, bütün ecdadımızı ve Fırat Kalkanı Harekatında canlarını bu vatan uğruna seve seve feda eden Şehit Binbaşımız Bülent Albayrak ile tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okçuları tarafından ok atma gösterisi yapılmasının ardından, şehitler için dua edilerek program sona erdi.

MERCİDABIK ZAFERİ İLE FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN YILDÖNÜMÜ KUTLANDI
MERCİDABIK ZAFERİ İLE FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN YILDÖNÜMÜ KUTLANDI
MERCİDABIK ZAFERİ İLE FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN YILDÖNÜMÜ KUTLANDI
MERCİDABIK ZAFERİ İLE FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Orta Doğu, Afrika, Kilis, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERCİDABIK ZAFERİ İLE FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN YILDÖNÜMÜ KUTLANDI - Son Dakika


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