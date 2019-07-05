Son Dakika Haberleri: Merih Demiral Juventus'ta
Son Dakika Güncel Haber

Merih Demiral Juventus'ta

1 saat önce

Merih Demiral, Sassuolo'dan 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllığına Juventus'a transfer oldu.

Merih Demiral Juventus'ta, System.String[]
Merih Demiral, Sassuolo'dan 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllığına Juventus'a transfer oldu. Milli futbolcu Merih Demiral, 18 milyon Euro karşılığında 5 yıllığına Juventus'a transfer oldu. Sporting Lizbon'dan kiralık olarak Alanyaspor'a gelen Merih, buradan İtalya'nın Sassuolo takımına geçmişti. Demiral'ın bir sonraki takımı ise Serie A ekibi Juventus oldu. Merih Demiral 5 yıl boyunca siyah-beyazlı formayı terletecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
merih demiral, Sassuolo, Juventus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Cyle Larin'i Zulte Waregem'e kiraladı Merih Demiral 18 milyon euroya Juventus'ta İlk nikahını kıyan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan çiftlere tavsiye: Çocuklarınıza Atatürk'ü öğretin Adnan Oktar örgütü davasında yeni gelişme! Mete Oktar serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 23:11:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merih Demiral Juventus'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]