Merkezefendi, Bursaspor'u Uzatmada Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Merkezefendi, Bursaspor'u Uzatmada Geçti

16.01.2026 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Bursaspor Basketbol'u 107-103 ile geçti, maç 90-90 berabere bitti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar, Hüseyin Çelik

Bursaspor Basketbol: Childress 23, Parsons 23, Berk Can Akın 1, Konontsuk, Nnoko 18, Delaurier 6, Crawford 21, Yavuz Gültekin 5, King 6

Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Bleijenbergh 23, Ömer Can İlyasoğlu 5, Miles 13, Badzim 17, Mahir Ağva 21, Emre Tanışan, Griffin 17, Cazalon 5, Egemen Güven 6, Erbay Kemal Paltacı

1. Periyot: 22-21

Devre: 35-49

3. Periyot: 55-67

Normal süre: 90-90

Beş faulle çıkanlar: 18.36 Ömer Can İlyasoğlu, 39.50 Badzim, 44.45 Bleijenbergh (Yukatel Merkezefendi Belediyesi)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, normal süresi 90-90 biten maçın uzatma bölümünde Bursaspor Basketbol'u deplasmanda 107-103 yendi.

Kaynak: AA

Merkezefendi, Bursaspor, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkezefendi, Bursaspor'u Uzatmada Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi 16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu

21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
19:21
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması
İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 22:28:00. #7.11#
SON DAKİKA: Merkezefendi, Bursaspor'u Uzatmada Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.