Merkezefendi, Erokspor'a Konuk Oluyor

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde 4 haftalık yenilgi serisinin ardından geçen hafta Büyükçekmece'yi mağlup eden Merkezefendi Belediyesi Basket yarın ilk yarının son maçında Erokspor'a konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Denizli temsilcisi Merkezefendi ligde geride kalan 14 karşılaşmada 5 galibiyet aldı. İstanbul ekibi ise 8 galibiyetle Play-Off potasında yer alıyor. Merkezefendi hafta içinde Smith ve Ata Engin'le yollarını resmen ayırmıştı.