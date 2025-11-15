Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Emeklilere Tarsus'ta Ücretsiz Gezi

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Anamur Emekli Evi üyeleri, Büyükşehir'in Tarsus'a düzenlediği gezi ile ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti. Tarsus Gençlik Kampı'nda konaklayan Emekli Evi üyeleri, doğanın içinde keyifli vakit geçirerek sosyalleşme imkanı buldu.

Mersin Büyükşehir'in ücretsiz olarak düzenlediği etkinlikte emekliler, Tarsus'un saklı güzelliklerini keşfetmenin ve keyifli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. Etkinlik kapsamında Anamurlu emekliler; ilçenin tarihi sokaklarını, St. Paul Kuyusu'nu ve Kleopatra Kapısı'nı ziyaret etti. Günün sonunda Tarsus Gençlik Kampı'nda bir araya gelen üyeler, açık havada düzenlenen etkinliklerde eğlenip dinlenme fırsatı buldu. Büyükşehir ekipleri tarafından hazırlanan programda emeklilere değişik ikramlar sunulurken, çeşitli sosyal aktivitelerle de birlikte vakit geçirmeleri sağlandı.

"Emeklilerimizin memnuniyeti bizler için çok değerli"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Başak Göktal Bayraktar, emeklilerin sağlıklı ve aktif yaş almalarını önemsediklerini söyleyerek, ilk kez konaklamalı bir kamp düzenlediklerini belirtti. Bayraktar, "Anamur Emekli Evi'nden 24 üyemizi, Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladık. Tarsus gezisi ve akşam düzenlediğimiz müzikli etkinliklerimizin ardından, emeklilerimiz bungalovlarda dinlendi. Sabah ise kahvaltı sonrası, fizyoterapist eşliğinde egzersiz yaptılar. Bunun yanı sıra, emeklilerimizin ruh sağlığını da korumak adına bir sanat atölyesi düzenledik. Emeklilerimiz ilk defa böyle bir kampa katıldıklarını söyledi. Onların memnuniyeti bizim için çok değerli" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, şunları söyledi:

Aysel Kösoğlu: "Tarsus bize oldukça uzak, ancak buraya geldiğimizde bizi güler yüzle karşıladılar. Çoğumuz daha önce bungalovda hiç kalmamıştık, çok rahat bir konaklama oldu. Öncesinde bizlere Tarsus şehir merkezini gezdirdiler. Tarihi ve kültürel yerleri çok beğendik. Akşam yemeğimizde ise Adana'dan gelen bir grup, bizlere müzik ve folklor gösterisi sundu. Bir emeklinin böyle bir tatili kendi bütçesi ile karşılaması çok zor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne, emeklilere sağladığı imkanlar için teşekkür ederim."

Neziha Dinçer: "Böyle bir imkanı bize sundukları ve biz emeklilere kıymet verdikleri için çok memnunuz."

Menşure Canercan: "Başkanımız Vahap Seçer bizleri onurlandırdı. Her şeyden çok memnun kaldık. Bu tür etkinliklerin devamını da dileriz."

Ahmet Can ise: "Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı var. Tarımda, gençlikte, yaşlılıkta ve emeklilikte, insana dokunan çok güzel projeleri var. Bir emekliyi ya da bir çocuğu alıp buraya getirmek dünyalara bedel."