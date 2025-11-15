Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Emeklilere Tarsus'ta Ücretsiz Gezi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Emeklilere Tarsus'ta Ücretsiz Gezi

15.11.2025 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur Emekli Evi üyelerini Tarsus'a düzenlediği gezi ile tarihi ve doğal güzelliklerle buluşturdu. Emekliler kamp alanında dinlenip çeşitli sosyal aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Anamur Emekli Evi üyeleri, Büyükşehir'in Tarsus'a düzenlediği gezi ile ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti. Tarsus Gençlik Kampı'nda konaklayan Emekli Evi üyeleri, doğanın içinde keyifli vakit geçirerek sosyalleşme imkanı buldu.

Mersin Büyükşehir'in ücretsiz olarak düzenlediği etkinlikte emekliler, Tarsus'un saklı güzelliklerini keşfetmenin ve keyifli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. Etkinlik kapsamında Anamurlu emekliler; ilçenin tarihi sokaklarını, St. Paul Kuyusu'nu ve Kleopatra Kapısı'nı ziyaret etti. Günün sonunda Tarsus Gençlik Kampı'nda bir araya gelen üyeler, açık havada düzenlenen etkinliklerde eğlenip dinlenme fırsatı buldu. Büyükşehir ekipleri tarafından hazırlanan programda emeklilere değişik ikramlar sunulurken, çeşitli sosyal aktivitelerle de birlikte vakit geçirmeleri sağlandı.

"Emeklilerimizin memnuniyeti bizler için çok değerli"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Başak Göktal Bayraktar, emeklilerin sağlıklı ve aktif yaş almalarını önemsediklerini söyleyerek, ilk kez konaklamalı bir kamp düzenlediklerini belirtti. Bayraktar, "Anamur Emekli Evi'nden 24 üyemizi, Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladık. Tarsus gezisi ve akşam düzenlediğimiz müzikli etkinliklerimizin ardından, emeklilerimiz bungalovlarda dinlendi. Sabah ise kahvaltı sonrası, fizyoterapist eşliğinde egzersiz yaptılar. Bunun yanı sıra, emeklilerimizin ruh sağlığını da korumak adına bir sanat atölyesi düzenledik. Emeklilerimiz ilk defa böyle bir kampa katıldıklarını söyledi. Onların memnuniyeti bizim için çok değerli" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, şunları söyledi:

Aysel Kösoğlu: "Tarsus bize oldukça uzak, ancak buraya geldiğimizde bizi güler yüzle karşıladılar. Çoğumuz daha önce bungalovda hiç kalmamıştık, çok rahat bir konaklama oldu. Öncesinde bizlere Tarsus şehir merkezini gezdirdiler. Tarihi ve kültürel yerleri çok beğendik. Akşam yemeğimizde ise Adana'dan gelen bir grup, bizlere müzik ve folklor gösterisi sundu. Bir emeklinin böyle bir tatili kendi bütçesi ile karşılaması çok zor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne, emeklilere sağladığı imkanlar için teşekkür ederim."

Neziha Dinçer: "Böyle bir imkanı bize sundukları ve biz emeklilere kıymet verdikleri için çok memnunuz."

Menşure Canercan: "Başkanımız Vahap Seçer bizleri onurlandırdı. Her şeyden çok memnun kaldık. Bu tür etkinliklerin devamını da dileriz."

Ahmet Can ise: "Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı var. Tarımda, gençlikte, yaşlılıkta ve emeklilikte, insana dokunan çok güzel projeleri var. Bir emekliyi ya da bir çocuğu alıp buraya getirmek dünyalara bedel."

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Etkinlikler, Kültür, Anamur, Tarsus, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Emeklilere Tarsus'ta Ücretsiz Gezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pentagon’da 68 yıl sonra bir ilk Tabelalar “Savaş Bakanlığı“ yazılı levhalarla değiştirildi Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar "Savaş Bakanlığı" yazılı levhalarla değiştirildi
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis 19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti
Talihsiz kaza Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı
Kadın öğretmenin kıyafeti büyük tartışma yarattı Kadın öğretmenin kıyafeti büyük tartışma yarattı
Acun Ilıcalı’dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi Acun Ilıcalı’dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi

09:58
Galatasaray’da Barış Alper dönemi bitiyor
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor
09:45
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
09:45
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler
09:29
Tahkim Kurulu’ndan 67 hakem için karar
Tahkim Kurulu'ndan 67 hakem için karar
09:23
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi İşte başvuru sayısı
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
08:36
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2025 10:08:35. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Emeklilere Tarsus'ta Ücretsiz Gezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.