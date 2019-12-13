Mersin Büyükşehir Belediyesi, Taşucu Limanındaki tüm faaliyetlerine son verdi - Son Dakika

20 yıllığına uzun süreli kullanım istediği, ancak bakanlık tarafından bu izin verilmediği için Taşucu Limanındaki tüm limancılık faaliyetlerine son vermeyi içeren teklifini oy birliğiyle kabul etti.



Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 yılı aralık ayı olağan toplantı döneminin ikinci birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Toplantıda, Taşucu Limanı ile ilgili Büyükşehir Belediyesinin aldığı ve komisyona havale edilen kararına, meclis üyeleri onay verdi.



Büyükşehir Belediyesi, Taşucu Limanındaki tüm faaliyetlerine son verdi



Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Taşucu Limanındaki tüm limancılık faaliyetlerine 29 Kasım 2019 tarihinde son verildiğinden, Mersin Büyükşehir Belediyesi envanterinde bulunan dayanıklı taşınırların Taşucu Gümrük Müdürlüğüne devri ile ilgili teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda, idareden geldiği şekliyle kabul edildi.



Meclis toplantısında, meclis üyelerinin görüşüne sunulan teklifle ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Taşucu Limanı ile ilgili özellikle milletvekillerine iş düştüğünü söyledi. Taşucu Limanı ile ilgili aldıkları karara ilişkin bilgi veren Seçer, "Orası Türkiye'de bir belediyeye ait tek gümrüklü limandı. Kıbrıs'a feribot seferleri yapıyordu, zaman zaman Akdeniz'in karşı kıyısındaki Libya, Suriye, Fas gibi ülkelere seferler yapılabilecek ya da liman hizmeti verebilecek bir yerdi. Ro-ro seferleri de yapılıyordu. Orada teknelerin bağlandığı alanlar da vardı. Belediye olarak biz oraya da hizmet veriyorduk ki, atıklarının alınması konusunda hala da hizmet vereceğiz" dedi.



Bakanlıktan uzun süreli kullanım izniyle ilgili sonuç çıkmadı



Limanla ilgili yaşadıkları sorunu anlatan Seçer, ilgili bakanlığın Mersin Büyükşehir Belediyesine geçici işletme iznini yıllık olarak verdiğini anımsatarak, "Bu şu anlama geliyor; geçici olarak 'Biz size burayı veriyoruz ama istediğimiz zaman burayı sizden alıyoruz' dediği zaman alacak bir akit aramızdaki.



Dedik ki, 'Buranın böyle kalması bizim açımızdan sıkıntılı'. Fiziki koşulları son derece kötü bir liman, oradan tarafıma şikayetler geliyor. Hizmet alanlarımız son derece kötü. Çok iptidai koşullar. Bizim buraya bir proje yapmamız lazım ve bu da önemli bir proje olması lazım" diye konuştu.



"Beceriksizliğimizden, iş bilmezliğimizden boşaltmadık"



Bu projeyi yapabilmeleri için Büyükşehir Belediyesine Taşucu Limanı ile ilgili 15-20 yıllığına uzun süreli kullanım izni verilmesi gerektiğine dikkat çeken Seçer, "Yönetime geldiğim günden bu yana bu konuda çok çaba sarf ettim. Milletvekillerinden rica ettik, Ulaştırma Bakanı ile görüştük. Bir türlü sonuç çıkmadı. Daha sonra 'şu tarihe kadar biz buradan vazgeçiyoruz' diye bir yazı yazdık. Bizim boşaltma nedenimiz odur; beceriksizliğimizden, iş bilmezliğimizden değildir. Ancak, bundan sonra oraya kim, hangi kurum yapacaksa derhal müdahale etmeli. Özellikle Silifke ilçemizin meclis üyelerine buradan sesleniyorum; oraya ilgili bakanlık tarafından bir proje yapılsın ve gerçekten oraya yaraşır muazzam bir tesisleşme olsun. Çok güzel bir liman olabilir, marina olabilir. Biz orada incelemelerde de bulunduk. Bu sürenin bize tanınması durumunda makro anlamda bir proje de çalıştık ama kısmet olmadı" ifadelerini kullandı.



Seçer, açıklamasının ardından komisyon raporunu oylamaya sundu. Rapor, oy birliğiyle kabul edildi. - MERSİN