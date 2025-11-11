Mersin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı

(MERSİN) - Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Mersin Valiliği tarafından düzenlenen fidan dikim törenine katıldı. Binlerce fidanın dikildiği etkinlik, Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki Millet Ormanı'nda gerçekleştirildi.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 81 ilde saat 11.11'de eş zamanlı olarak milyonlarca fidan toprakla buluştulurken; Yenişehir'de de 8 bin adet selvi, defne, kızılçam ve harnup fidanı dikildi.

Fidan dikim törenine Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda çevre gönüllüsü katıldı.

"Yaşanabilir bir dünya için hep birlikte hareket etmeliyiz"

Fidanları toprakla buluşturan ve Emirler Millet Ormanı'nın geçmişte bir yangın felaketiyle zarar gördüğünü hatırlatan Özyiğit, doğanın yeniden canlandığını vurgulayarak, "Emirler Ormanı bir süre önce yangın felaketiyle karşı karşıya kalmıştı. Toprak yeniden kendine geldi, bugün burada ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Tüm Mersin burada; 7'den 70'e hep birlikte bir ağaçlandırma seferberliği içindeyiz. Yeşilin, ağaçlandırmanın ve doğayı korumanın önemini kaybedince daha iyi anlıyoruz ama biz buna asla izin vermemeliyiz. Yaşanabilir bir dünya için hep birlikte hareket etmeliyiz. Mersin Valiliği'mize ve Orman Bölge Müdürlüğü'müze teşekkür ediyorum. Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun" dedi.