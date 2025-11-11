Mersin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı

11.11.2025 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamındaki fidan dikim törenine katıldı. Emirler Mahallesi'nde yapılan etkinlikte 8 bin fidan toprakla buluşturuldu.

(MERSİN) - Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Mersin Valiliği tarafından düzenlenen fidan dikim törenine katıldı. Binlerce fidanın dikildiği etkinlik, Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki Millet Ormanı'nda gerçekleştirildi.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 81 ilde saat 11.11'de eş zamanlı olarak milyonlarca fidan toprakla buluştulurken; Yenişehir'de de 8 bin adet selvi, defne, kızılçam ve harnup fidanı dikildi.

Fidan dikim törenine Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda çevre gönüllüsü katıldı.

"Yaşanabilir bir dünya için hep birlikte hareket etmeliyiz"

Fidanları toprakla buluşturan ve Emirler Millet Ormanı'nın geçmişte bir yangın felaketiyle zarar gördüğünü hatırlatan Özyiğit, doğanın yeniden canlandığını vurgulayarak, "Emirler Ormanı bir süre önce yangın felaketiyle karşı karşıya kalmıştı. Toprak yeniden kendine geldi, bugün burada ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Tüm Mersin burada; 7'den 70'e hep birlikte bir ağaçlandırma seferberliği içindeyiz. Yeşilin, ağaçlandırmanın ve doğayı korumanın önemini kaybedince daha iyi anlıyoruz ama biz buna asla izin vermemeliyiz. Yaşanabilir bir dünya için hep birlikte hareket etmeliyiz. Mersin Valiliği'mize ve Orman Bölge Müdürlüğü'müze teşekkür ediyorum. Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı Polis memuru sırra kadem bastı Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
67 yıllık ilçe köy olmak üzere Taşınacak 350 kişi aranıyor 67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor
’Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu
İngiltere’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
Galatasaraylı taraftarlara Lucas Torreira’dan müjdeli haber Galatasaraylı taraftarlara Lucas Torreira'dan müjdeli haber
İznik’te zeytin işçileri tavuklu pilavdan zehirlendi İznik'te zeytin işçileri tavuklu pilavdan zehirlendi

14:09
Huriye Helvacı aranırken eski enişteden canlı yayında kafa karıştıran sözler
Huriye Helvacı aranırken eski enişteden canlı yayında kafa karıştıran sözler
14:02
Diyarbakır’da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
13:16
Bakan Işıkhan’dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
13:06
İstanbul’un ünlü hastanesi kapılarını kapattı, bir gecede 200 kişi işten çıkarıldı
İstanbul'un ünlü hastanesi kapılarını kapattı, bir gecede 200 kişi işten çıkarıldı
12:58
Ülkenin başkentinde patlama Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler
12:04
Kastamonu’da annesiyle birlikte 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu
Kastamonu'da annesiyle birlikte 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 14:37:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Mersin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.