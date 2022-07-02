Mersin'de 253 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 253 adet tarihi eser ele geçirildi

02.07.2022 10:14
Mersin'de 253 adet tarihi eser ele geçirildi

Mersin'de bir evde yapılan aramada 253 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

Mersin'de bir evde yapılan aramada 253 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser bulunduran, satan, sevk eden şahısların suç unsurlarıyla yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, O.K. isimli şahsın ikametinde tarihi eser bulundurduğu ve bu eserleri satmaya çalıştığı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, yapılan aramada 253 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 253 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 253 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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