Mersin'de 335 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Mersin'de 335 kilogram kaçak tütün ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve operasyon düzenlendi.
Adreste 335 kilogram tütün bulan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
