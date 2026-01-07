Mersin\'de Dev Yayın Balığı Yakalandı

Mersin'de Silifke ilçesinden geçen Göksu Nehri'nde balık tutan bir kişinin yakaladığı dev yayın balığı, çevredeki vatandaşların imece usulü yardımıyla güçlükle kıyıya çıkarıldı.

Olay, Silifke ilçesi Göksu Nehri kıyısında yaşandı. Nehirde balık tutan vatandaşın oltasına büyük bir yayın balığı takıldı. Balığın büyüklüğü nedeniyle kıyıya çekmekte zorlanan balıkçıya, yoldan geçen vatandaşlar da destek verdi. Bir süre uğraşın ardından balık, çevreden geçen bir vatandaşın yardımıyla karaya alındı. Yaşanan anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, balıkçının yakaladığı dev yayın balığını, nehir kenarında güvenlik amacıyla bulunan demir bariyerin arkasından kontrol altına almaya çalıştığı, bir başka vatandaşın ise bariyerin ön tarafından balığa bağlanan ipi çekerek kıyıya çıkarmaya yardım ettiği anlar yer aldı. - MERSİN