Mersin'de Emeklilere Sabah Sporu Etkinliği

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emekli Evi üyeleri için "sabah sporu" etkinliğini hayata geçirdi. Haftanın iki günü Yenişehir ve Mezitli Emekli Evi'nde 09.00-10.00 saatleri arasında yapılan sabah sporu sayesinde emekliler, sağlıklı yaş alabilmek için hareket ediyor.

Emeklilerin aktif yaş almasına katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Emekli Evi üyelerine yönelik hayata geçirdiği sabah sporu için eşofmanlarıyla sahile gelen emekliler, Büyükşehir bünyesinde görev yapan eğitmenler eşliğinde sporlarını yapıyor.

Haftanın iki günü Yenişehir ve Mezitli Emekli Evi'nde 09.00-10.00 saatleri arasında yapılan sabah sporu sayesinde emekliler, hem sosyalleşmenin tadını çıkarıyor hem de sağlıklı yaş alabilmek için hareket ediyor.

"Katılım da gittikçe yükseliyor"

Emekliler aktif yaş alsın diye başlattıkları projenin ikinci haftasında olduklarını kaydeden Emekli Evleri Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, "Sabah 09.00-10.00 saatleri arasında sahilde spor yapıyoruz. Misafirlerimiz oldukça memnunlar. Katılım da gittikçe yükseliyor. Çünkü emeklilerimiz birbirleriyle etkileşim kurup, daha çok kişiyi çağırıyorlar. Yenişehir ve Mezitli Emekli Evi'nde gerçekleşen sabah sporu aktivitesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin görevlendirdiği iki hocamız eşliğinde yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Emekliler hareketli yaşamdan ve sosyalleşmekten memnun

Büyükşehir'in yaptığı birçok etkinliği yakından takip ettiğini ve hepsini de takdir ettiğini vurgulayan emekli vatandaşlardan Hüseyin Ünal, "Büyükşehir'in aktiviteleri ve etkinlikleri çok güzel. Çalışmalarını seviyor ve takdir ediyorum. Bütün etkinlikler güzel, ama spor çok daha önemli. Keşke herkesin zamanı olsa da spor yapabilse" dedi.

"Sosyalleşmek, arkadaş edinmek güzel bir şey"

İyi düşünülmüş bir etkinlik olduğunu vurgulayan bir başka emekli Süheyla Tancıl ise "Ortam çok güzel, sıcacık. Hocamızı da çok seviyorum. Büyükşehir; emeklileri topluma kazandırıyor, sosyalleşmelerini sağlıyor. Ayrıca ben sadece spor için gelmiyorum. Sosyalleşmek, arkadaş edinmek ve çevreyle ilgilenmek de güzel bir şey" diye konuştu.