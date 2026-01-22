Mersin'de Fabrikaya Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Mersin'de Fabrikaya Saldırı

Mersin\'de Fabrikaya Saldırı
22.01.2026 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir bakliyat fabrikasına motosikletle gelen iki şüpheli uzun namlulu silahla ateş açtı.

Mersin'de bir bakliyat fabrikasına uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde bulunan Arbel Makarna Fabrikası'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Motosikletle fabrikaya gelen 2 şüpheli, iş yerine uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırı sırasında fabrika binasına 12 mermi isabet ederken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Saldırı anında iş yeri sahibi adamı Mahmut Arslan'ın da fabrikada bulunduğu, saldırıda kaleşnikof marka uzun namlulu silah kullanıldığı bildirildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, plakası bulunmayan motosikleti kullanan şahsın kasklı, arka koltukta bulunan ve silahı kullanan saldırganın ise kapüşonlu olduğu belirtildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekiplerin, saldırganların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Fabrikaya Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

00:10
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
23:55
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 00:40:31. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Fabrikaya Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.