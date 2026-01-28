Mersin'de Fahiş Fiyat Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Mersin'de Fahiş Fiyat Denetimleri Artırıldı

28.01.2026 12:46
Ticaret Bakanlığı, Ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarına karşı Mersin'de denetimleri sıklaştırdı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yürütülen denetimler kapsamında, Mersin'de de market, kasap, fırın ve diğer gıda işletmelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere her gün 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, Bursa, Antalya, Mersin, Çanakkale, Diyarbakır, Sinop, Adana, Tekirdağ, Iğdır ve Artvin illeri yer aldı. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde etiket, kasa fiyatları ile fahiş fiyat uygulamaları kontrol edildi.

"Fırsatçılara fırsat bırakmamak adına denetimlerimizi artırarak devam ediyoruz"

Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek amacıyla denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, "Ticaret Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 81 ilimizde devam etmekte olan denetimlerimizin Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle daha da artırılması gündeme geldi. Şu anda başta yerel marketlerde olmak üzere temel gıda maddeleri üzerinde ve diğer ürünlerde fahiş fiyatların önüne geçebilmek amacıyla fırsatçılara fırsat bırakmamak adına ve piyasanın fiyattaki yükselişleri kontrol altına alabilmek amacıyla denetimlerimizi artırarak devam ediyoruz" diye konuştu.

"Marketlerdeki fiyat artışlarını denetim altına alıyoruz"

Sümer, marketlerin yanı sıra kasap, fırın ve diğer işletmelerde de özellikle temel ihtiyaç ve temel gıda ürünlerine yönelik kontrollerin artırıldığını ifade ederek, "İlimizde marketlerde, kasap olsun, fırınlar olsun ve diğer işletmeler olsun, özellikle temel ihtiyaç maddeleri, temel gıda ihtiyaç maddeleri üzerinde denetimleri artırarak devam ediyoruz. Marketlerdeki fiyat artışlarını denetim altına alıyoruz. Bu konuda gerekli denetimlerin neticesinde idari işlemlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Sonuçlarından da sorumlu olacaklarını bilmeleri gerekiyor"

Sümer, işletmelerin fiyat güncellemesi adı altında yaptıkları tüm değişiklikleri etiketlere ve kasa sistemlerine eş zamanlı olarak yansıtmalarının zorunlu olduğunu vurgulayarak, "İşletmelerin fiyat güncellemeleri adı altında yapmış olduğu değişiklikleri mutlaka ama mutlaka hem etiketlerinde hem de kasada anında işlemeleri gerekmektedir. Fahiş fiyatla ilgili olarak da uygunsuz artışlara yani kişisel artışlara gitmemeleri, bu konuda özellikle vatandaşı düşünerek hareket etmeleri ve sonuçlarından da sorumlu olacaklarını bilmeleri gerekiyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Mersin'de Fahiş Fiyat Denetimleri Artırıldı
