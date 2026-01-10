Mersin'de Gazeteciler Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mersin'de Gazeteciler Günü Kutlandı

Mersin\'de Gazeteciler Günü Kutlandı
10.01.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliklerle kutlandı, basın emekçileri onurlandırıldı.

Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen program, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törene cemiyet üyeleri ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, basın emekçilerinin kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesindeki önemine dikkat çekti. Gazeteciliğin toplumun haber alma hakkı açısından vazgeçilmez bir görev üstlendiğini ifade eden Tepe, milli birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) yönetimi de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıya MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar, 29 No'lu Kırtasiye, Matbaa, Reklam Ajansları ve Basın Yayın Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ile basın mensupları katıldı. Toplantının konuğu Mersinli gazeteci Can Coşkun oldu.

Programda konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, yapay zeka ile birlikte değişen dünyanın gazetecilik sektörüne etkilerine değindi. Yapay zekanın doğru kullanılmasının önemine dikkat çeken Çakır, "Yapay zeka işinizi elinizden almayacak. Yapay zekayı sizden daha iyi kullananlar işinizi elinizden alacak" dedi. Basın mensuplarını birlik ve beraberlik içinde görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Çakır, gazetecilerin bir arada güçlü durmasının kentin ve demokrasinin güçlenmesi anlamına geldiğini söyledi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tepe ise 10 Ocak'ın sadece bir tarihten ibaret olmadığını, sektör açısından büyük anlam taşıdığını belirterek, tarafsız ve doğru haberciliğin önemine vurgu yaptı. MTSO'ya basın sektörüne verdiği destekler için teşekkür eden Tepe, iş birliğinin süreceğini ifade etti.

Toplantı, Can Coşkun'un ulusal basına ilişkin tecrübe paylaşımları ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Öte yandan AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Cihan Ciğer de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Basın mensuplarının, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında son derece önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Ciğer, "Halkımızı bilgilendirme amacıyla gece gündüz demeden, tarafsız ve özgür bir şekilde görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren kıymetli basın mensuplarımız, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, toplumsal bilinç ve şeffaflığın sağlanması noktasında basın emekçilerimizin üstlendiği sorumluluk son derece kıymetlidir" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Etkinlik, Mersin, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Gazeteciler Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’a bir tutuklama daha Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a bir tutuklama daha
Bayrampaşa’da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada
Maduro’yu kaçıran Trump, Venezuela’ya ikinci saldırı için kararını verdi Maduro'yu kaçıran Trump, Venezuela'ya ikinci saldırı için kararını verdi

14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 16:02:56. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Gazeteciler Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.