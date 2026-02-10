Mersin'de Kaçak Define Operasyonu - Son Dakika
10.02.2026 10:23
Toroslar'da Bizans dönemine ait 125 sikke ve figür ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 125 sikke ve hayvan figürü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak kazı yaparak define arayan şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 99'u bronz, 26'sı gümüş toplam 125 sikke ve hayvan figürü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Ele geçirilen sikkeler ve hayvan figürü Mersin Müzesi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Toroslar, Güncel, Mersin, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
