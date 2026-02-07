MERSİN'de düzenlenen denetimlerde kargo kolilerinde gizlenmiş çeşitli markalarda 459 adet kaçak parfüm ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kargo firmalarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, kargo kolileri içerisinde gizlenmiş halde çeşitli markalarda 459 adet kaçak parfüm ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Kaçak Parfüm Operasyonu - Son Dakika
