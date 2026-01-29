Mersin'de kaçak 384 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 530 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Akdeniz ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde 384 bin makaron, 530 kilogram tütün, 3 makaron doldurma makinesi ve 36 elektronik sigara ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?