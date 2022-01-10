Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan 4 küçükbaş hayvanı AKUT ekipleri kurtardı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 küçükbaş hayvan, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Gündüzler Mahallesi kırsalındaki kayalık alanda 3 oğlak ve bir keçinin mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Mersin ekibi, bölgeye gitti.
Ekipler, 6 saat süren çalışmaların ardından halat yardımıyla ulaştıkları hayvanları bulundukları yerden kurtardı.
Hayvan sahibi Mehmet Ali Kayık, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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