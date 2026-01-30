Mersin'de Kuvvetli Yağışlar Taşkınlara Neden Oldu - Son Dakika
Mersin'de Kuvvetli Yağışlar Taşkınlara Neden Oldu

30.01.2026 17:04
Mersin'de kuvvetli yağışlar nedeniyle dereler taştı, araçlar su altında kaldı. Temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Mezitli Deresi taştı.

Derenin taşması sonucu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Bölgedeki yaklaşık 20 araç su altında kaldı. Yağış nedeniyle bazı yayalar da zor anlar yaşadı.

Devlet Su İşleri (DSİ) ve Mezitli Belediyesi ekipleri, derenin taştığı bulvarın çevresinde tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

Bölgedeki son durum ve çalışmalar, dronla görüntülendi.

Erdemli ilçesinde de etkili olan yağış nedeniyle Alata, Kargıcak ve Tömük dereleri taştı.

İlçeye bağlı Dağlı Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle menfez köprü yıkıldı.

Tarsus ilçesinde etkisini gösteren yağış dolayısıyla bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde yer yer su taşkınlarının yaşandığı belirtildi.

Gelişmelerin yakından takip edildiği ve kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan ilk tespitlere göre şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanan vatandaşımız bulunmamaktadır. İlgili tüm birimler sahada koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmekte, gerekli kontrol ve müdahale faaliyetleri yürütülmektedir. Yağışlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: AA

