Mersin\'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 5 Aralık 2025'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yiğit Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 5 Aralık 2025 tarihindte Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi Çamlık mevkii, D-400 Silifke-Antalya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. yönetimindeki 33 TK 842 plakalı otomobil ile Yiğit Çelik (18) idaresindeki 33 AON 932 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yiğit Çelik, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede 48 gündür tedavi gören genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayat mücadelesini kaybetti. - MERSİN