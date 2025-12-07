Mersin\'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde, Mersin Antalya D-400 Karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Y. E. yönetimindeki 33 E 0736 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atıp ters döndü. Diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ekibi ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Yaralı, kaza yerinde ilk müdahalenin ardından ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN