Mersin'de seyahat acentesi işletme belgesi olmayan 3 işletmeye 106 bin 248 lira ceza uygulandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında seyahat acentesi işletme belgesi olmadan faaliyette bulunan 3 işletmeye 106 bin 248 lira ceza kesildi.
Mersin'de Seyahat Acentelerine Ceza
