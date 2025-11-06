Mersin'de Su Baskınlarına Karşı Temizlik Çalışmaları Sürüyor

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), yağışlı havada yaşanabilecek su baskınlarını önlemek amacıyla kent genelinde yağmur suyu hatları, menfez ve ızgaralarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılı boyunca planlı şekilde yürütülen çalışmalarla altyapının etkinliği artırılırken, vatandaşlara çevre temizliği konusunda duyarlılık çağrısı yapılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde hizmet kalitesini artırmak ve olası su baskınlarını önlemek amacıyla ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Özellikle ani ve yoğun yağışlara karşı hazırlıklarını sürdüren MESKİ, yağmur suyu hatları ve ızgaralarda temizlik çalışmalarını gece gündüz demeden titizlikle yürütüyor. Bu çalışmalar sayesinde taşkın riskleri en aza indirilirken, yağmur suyunun hızlı ve sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanıyor.

MESKİ, 2025 yılı boyunca planlı şekilde sürdürdüğü temizlik faaliyetleriyle altyapı sistemlerinin verimliliğini artırmayı ve çevresel olumsuzlukları en aza indirmeyi hedefliyor. MESKİ ekipleri, kentin farklı noktalarında bulunan bulvar, cadde ve sokaklardaki yağmur suyu hatları ile ızgaraları düzenli olarak temizliyor.

MESKİ, olası su baskınlarına karşı önlem alıyor

MESKİ ekiplerinin temizlik sırasında en sık karşılaştığı atıklar arasında yer alan pet şişeler, cam şişeler, metal kutular ve sigara izmaritleri ciddi tıkanıklıklara ve su baskınlarına neden oluyor. Vatandaşlardan çevre temizliği konusunda daha fazla duyarlılık bekleyen MESKİ, yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için atıkların kesinlikle ızgaralara değil, çöp kutularına atılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

"Çalışmalarımıza 7 gün 24 saat aralıksız olarak devam etmekteyiz"

MESKİ'de tekniker olarak görev yapan Sergen Sever, "Yaklaşan yağışlı havalar nedeniyle, yağmur suyu ızgaralarının işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri ve yağmurlu havalarda oluşabilecek su birikintilerinin yol açabileceği olumsuz sonuçların önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarımıza 7 gün 24 saat aralıksız olarak devam etmekteyiz. Yağmur suyu ızgaralarının işlevselliğinin korunması amacıyla vatandaşlarımızın atıklarını çöp kutularına atması gerektiğini hatırlatır, daha duyarlı davranmalarını rica ederiz" dedi.