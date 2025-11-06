Mersin'de Su Baskınlarına Karşı Temizlik Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin'de Su Baskınlarına Karşı Temizlik Çalışmaları Sürüyor

06.11.2025 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yağışlı havalarda su baskınlarını önlemek için şehir genelinde yağmur suyu hatları ve ızgara temizlik çalışmalarına devam ediyor. MESKİ, bu çalışmalarla altyapı etkinliğini artırmayı ve çevresel olumsuzlukları azaltmayı hedefliyor.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), yağışlı havada yaşanabilecek su baskınlarını önlemek amacıyla kent genelinde yağmur suyu hatları, menfez ve ızgaralarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılı boyunca planlı şekilde yürütülen çalışmalarla altyapının etkinliği artırılırken, vatandaşlara çevre temizliği konusunda duyarlılık çağrısı yapılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde hizmet kalitesini artırmak ve olası su baskınlarını önlemek amacıyla ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Özellikle ani ve yoğun yağışlara karşı hazırlıklarını sürdüren MESKİ, yağmur suyu hatları ve ızgaralarda temizlik çalışmalarını gece gündüz demeden titizlikle yürütüyor. Bu çalışmalar sayesinde taşkın riskleri en aza indirilirken, yağmur suyunun hızlı ve sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanıyor.

MESKİ, 2025 yılı boyunca planlı şekilde sürdürdüğü temizlik faaliyetleriyle altyapı sistemlerinin verimliliğini artırmayı ve çevresel olumsuzlukları en aza indirmeyi hedefliyor. MESKİ ekipleri, kentin farklı noktalarında bulunan bulvar, cadde ve sokaklardaki yağmur suyu hatları ile ızgaraları düzenli olarak temizliyor.

MESKİ, olası su baskınlarına karşı önlem alıyor

MESKİ ekiplerinin temizlik sırasında en sık karşılaştığı atıklar arasında yer alan pet şişeler, cam şişeler, metal kutular ve sigara izmaritleri ciddi tıkanıklıklara ve su baskınlarına neden oluyor. Vatandaşlardan çevre temizliği konusunda daha fazla duyarlılık bekleyen MESKİ, yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için atıkların kesinlikle ızgaralara değil, çöp kutularına atılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

"Çalışmalarımıza 7 gün 24 saat aralıksız olarak devam etmekteyiz"

MESKİ'de tekniker olarak görev yapan Sergen Sever, "Yaklaşan yağışlı havalar nedeniyle, yağmur suyu ızgaralarının işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri ve yağmurlu havalarda oluşabilecek su birikintilerinin yol açabileceği olumsuz sonuçların önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarımıza 7 gün 24 saat aralıksız olarak devam etmekteyiz. Yağmur suyu ızgaralarının işlevselliğinin korunması amacıyla vatandaşlarımızın atıklarını çöp kutularına atması gerektiğini hatırlatır, daha duyarlı davranmalarını rica ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Su Baskınlarına Karşı Temizlik Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli polisin aracından kilolarca uyuşturucu çıktı Emekli polisin aracından kilolarca uyuşturucu çıktı
2026 hac kuraları çekildi Sonuçlar e-Devlet’ten açıklanacak 2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi
Adalet Bakanı Tunç: Demirtaş kararı kesinleşti, karar gelince mahkeme değerlendirecek. Adalet Bakanı Tunç: Demirtaş kararı kesinleşti, karar gelince mahkeme değerlendirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli
Müsavat Dervişoğlu’ndan sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı

09:17
Manşetler alev alev Bütün ülke Galatasaray’ı konuşuyor
Manşetler alev alev! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor
08:33
Galatasaray Ajax’ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu
Galatasaray Ajax'ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu
08:21
Noterlikte yeni dönem Hafta sonu nöbetleri zorunlu olacak
Noterlikte yeni dönem! Hafta sonu nöbetleri zorunlu olacak
08:11
Mamdani’nin sarf ettiği cümle Trump’ı fena kızdırdı: Çok tehlikeli bir açıklama
Mamdani'nin sarf ettiği cümle Trump'ı fena kızdırdı: Çok tehlikeli bir açıklama
08:04
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl risk bu bölgede
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl risk bu bölgede
07:51
Gazeteciler Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Soner Yalçın ve Batuhan Çolak emniyete götürüldü
Gazeteciler Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Soner Yalçın ve Batuhan Çolak emniyete götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2025 09:23:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Mersin'de Su Baskınlarına Karşı Temizlik Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.