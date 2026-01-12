Mersin'de Tarım İşçileri Tahliye Edildi - Son Dakika
Mersin'de Tarım İşçileri Tahliye Edildi

12.01.2026 11:49
Sağanak sonrası su basan çadırlarındaki mevsimlik tarım işçileri Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından tahliye edildi.

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağanak nedeniyle çadırlarını su basan mevsimlik tarım işçilerini tahliye etti.

Sağanak yağışın etkili olduğu Tarsus'a bağlı Yeşiltepe Mahallesi mezarlık bölgesinde mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını su bastı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, işçileri bulundukları yerden tahliye etti. İlçe Kaymakamlığı ile koordineli şekilde yürütülen çalışma kapsamında; taşkın nedeniyle çadır alanları su ile dolan yaklaşık 100 kişi, Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları ile alınarak Mehmet Çelebi Spor Salonu'na taşındı. Aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu mevsimlik tarım işçilerine, Büyükşehir tarafından su ve battaniye de dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri çok sayıda iş makinesi ve personelle birlikte yine Tarsus'ta Yunus Emre, Bolatlı, Akgedik, Fevzi Çakmak, Gazipaşa, Tozkoparan ve Yenice Mahallesi başta olmak üzere, sağanak yağışın etkili olduğu birçok noktada ve caddede su tahliyesi gerçekleştirerek, müdahalede bulundu.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: DHA

