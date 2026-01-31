Mersin\'de Yasadışı Bahis Operasyonu

Mersin'de internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mezitli ve Erdemli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 26 cep telefonu, 36 SIM kart, 5 dizüstü bilgisayar, 7 harici hard disk, 1 tablet, 1 flaş bellek, 1 hafıza kartı, 19 banka kartı, 1 av tüfeği ile toplam değeri 707 bin TL olan 15 tam altın ve 7 bin TL nakit para ele geçirilerek el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN