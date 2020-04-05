Mersin'deki terapi desteği Fransa'ya kadar uzandı - Son Dakika
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Mersin'deki terapi desteği Fransa'ya kadar uzandı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri ve mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlara sunulan destekler, Fransa'ya kadar uzandı.

Mersin'deki terapi desteği Fransa'ya kadar uzandı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri ve mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlara sunulan destekler, Fransa'ya kadar uzandı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyonun üzerinde insanı etkileyen korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları dünya genelinde devam ederken, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Aile, çocuk ve yetişkinler için terapi' desteği kapsamında salgın sonrasında uygulamaya başladığı, 'Telefonla ve online terapi' hizmeti, Türkiye'ye 3 bin 57 kilometre uzakta olan ve 6 bin 490 insanın korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Fransa'ya kadar uzandı.


Canlı yayınla psikolojik destek


Fransa'da gönüllü bir Türk topluluğunun üyesi olan Özgür Yalçın isimli bir Türk vatandaşı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Psikolojik Destek Birimi psikologlarından Deniz Liman'a ulaştı. İçinde bulundukları kaygı verici durumu anlatan ve Fransa'da yaşayan tüm Türk vatandaşlarının bu hizmetten faydalanabilmesi için görüntülü bir görüşme gerçekleştiren Yalçın, psikolog Liman ile yaptığı görüşmeyi, canlı yayınla üyesi olduğu sosyal grup üyelerine de aktardı.


Bir telefon uzakta olmanın huzuru


Büyükşehir Belediyesi psikologu ile yaptığı görüntülü görüşmede Fransa'da yaşananlardan dolayı kaygı ve endişe içerisinde olduklarını aktaran Özgür Yalçın, kendilerine Türkiye'ye bir telefon kadar yakın olduklarını hissettiren uygulama için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Yalçın, psikolog Liman ile yaptığı görüşmede şunları anlattı:


"Öncelikle sizlere çok teşekkür ederim. Yurt dışında yaşayan biz Türk vatandaşlarına çok büyük bir destek sağlıyorsunuz. Fransa'dan sizlere bağlanıyorum. Bir telefon kadar yakın olmanızdan memnun olduğum gibi huzur içerisindeyim. Özellikle Fransa'da ölüm sayısı günde 500 artmışken, bize verdiğiniz bu destek gerçekten çok önemli bir boyutta. Çünkü biz yurt dışında yaşayan Türkler olarak, Fransa'da yasaklar artarken, özellikle 1 aydır evdeyiz ve 15 gün daha bu yasakların uzayacağı söyleniyor. Tabi bu esnada korona virüsün etkileri de yurt dışında evlerinde bulunan biz Türkler açısından çok büyük ölçüde oluyor. Bunun oluşturmuş olduğu depresyon, panik ataklar ve kaygılar var. Bu yönde sizlerin bize verdiği bu destek çok faydalı. Dolayısıyla bu konu hakkında bilgi almak için sizi aradım. Şu anda içinde bulunduğumuz psikolojik duruma karşı sizlerin vermiş olduğu destekten dolayı da çok huzurluyum. Çünkü panik atağım var. Özellikle bu kapalı kalınan süre zarfında insanların öfke kontrolünü yapamama durumu da var. Genel olarak bu korona virüsün mücadele sırasında ve mücadeleden sonraki adaptasyon sürecinde insanlara psikolojik etkileri var."


Anormal dünyada normal yaşamanın yolu


Psikologu Deniz Liman da canlı yayını takip eden üyelerin sorularını yanıtlarken, içinde bulunulan durumdan hızlı ve kolay şekilde kurtulabilmenin yollarını anlattı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede önemli ipuçlarına değinen Liman, "Dünya olarak hepimiz bir kriz dönemindeyiz. Bu kriz döneminde de artık sınırlar kalkmış durumda. Artık her vatandaşımıza yardımcı olmak bizim için en önemli şey. Dünyanın her yerinde kaygı dolu günler yaşıyoruz. Bu kaygıyla baş ederken, öfke problemleri, depresyon gibi evde kapalı kalmanın bir takım sonuçları da ortaya çıkıyor. Bu durumda da aile içi çatışmalar ve şiddet gibi olaylarda da bir artış gözlemleniyor. Öncelikle şunu unutmayalım; bu bir süreç ve bu süreci tüm dünyada hep birlikte yaşıyoruz. Kaygılanmak da çok normal. Şu anda anormal bir dünya içerisinde hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımız açısından normal kalmaya çalışıyoruz" dedi.


Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin 'Telefonla ve online terapi randevu hatları' olan 0537 303 3515 ve 0538 682 7759 numaralı telefonları arayarak, kayıt oluşturabiliyor. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:43 Kaynak: İHA

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