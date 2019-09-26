Son Dakika Haberleri: Mersin Devlet Opera ve Balesi sezonu "9. Senfoni" ile açacak
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Mersin Devlet Opera ve Balesi sezonu "9. Senfoni" ile açacak

21 dakika önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2019-2020 sanat sezonunu "L. V. Beethoven 9. Senfoni" konseriyle açacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi sezonu

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2019-2020 sanat sezonunu "L. V. Beethoven 9. Senfoni" konseriyle açacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, tarihin en büyük bestecileri arasında gösterilen 2020 yılında doğumunun 250. yılı kutlanacak olan Ludwig Van Beethoven'ın, ölümsüz eseri 9. Senfoni'yi seslendirecek orkestranın şefliğini Naci Özgüç, koro şefliğini Anıl Aydın yapacak.

Konserde solist olarak soprano Bengi İspir Özdülger, mezzo soprano Nesrin Gönüldağ, tenor Bülent Bezdüz ve bas Hasan Berk sahne alacak.

İzmir, İstanbul ve Antalya Devlet Opera ve Balesi müdürlükleri koro sanatçılarının katılımıyla düzenlenecek konser, 3 Ekim'de saat 20.00'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ludwig Van Beethoven, Beethoven, Mersin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:10 Kaynak: AA
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