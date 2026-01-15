Mersin Limanı'nda 298 kg Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
Mersin Limanı'nda 298 kg Kokain Ele Geçirildi

15.01.2026 08:44
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mersin Limanı'ndaki operasyonda 298 kg kokain yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanında Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında bu sabah polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 298 kg kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Limanında Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında bu sabah Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 298 kg kokain ele geçirildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, bir gemide yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya'dan ülkemize gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kg kokain ele geçirildi." - ANKARA

