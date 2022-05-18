Mersin polisi günübirlik evleri denetledi - Son Dakika
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Mersin polisi günübirlik evleri denetledi

18.05.2022 01:08

Mersin polisi günübirlik evleri denetledi Mersin polisi, 138 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak 494 günübirlik evi denetleyerek, eksiği bulunan 7 tesise idari para cezası uyguladı.

Mersin polisi günübirlik evleri denetledi

MERSİN - Mersin polisi, 138 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak 494 günübirlik evi denetleyerek, eksiği bulunan 7 tesise idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde faaliyet gösteren günübirlik evlerde denetim yapıldı. 58 ekip, 138 personelin katılımıyla 494 günübirlik evde denetim yapan ekipler, evlerin evraklarını tek tek kontrol etti.

Yapılan denetimler sonucunda eksiklikleri bulunan merkez Yenişehir ilçesinde 5, Erdemli ilçesinde 2 tesise idari para cezası uygulandı.

Mersin polisi günübirlik evleri denetledi
Mersin polisi günübirlik evleri denetledi
Mersin polisi günübirlik evleri denetledi
Mersin polisi günübirlik evleri denetledi

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Kaynak: İHA

Para Cezası, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin polisi günübirlik evleri denetledi - Son Dakika


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