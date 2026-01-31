Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji'ni Uzatmada Geçti - Son Dakika
Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji'ni Uzatmada Geçti

Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji\'ni Uzatmada Geçti
31.01.2026 20:40
Mersin Spor, Süper Lig'deki maçta Bahçeşehir Koleji'ni uzatma sonunda 87-80 mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu

Mersin Spor: Olaseni 19, Cowan 15, Cruz 10, Ergi Tırpancı 7, White 8, March 9, Kartal Özmızrak 8, Leon Apaydın, Chassang 4, Enoch 7, Koray Çekici

Bahçeşehir Koleji: Homesley 19, Flynn 2, İsmet Akpınar 5, Cavanaugh 15, Williams 13, Mitchell 3, Furkan Haltalı 5, Ponitka, Kenan Sipahi 8, Hunter Hale 10

1. Periyot: 16-24

Devre: 40-36

3. Periyot: 65-52

Normal süre: 75-75

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mersin Spor, sahasında normal süresi 75-75 biten maçın uzatma bölümünde Bahçeşehir Koleji'ni 87-80 yendi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji'ni Uzatmada Geçti - Son Dakika

SON DAKİKA: Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji'ni Uzatmada Geçti - Son Dakika
