Mersin ve Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin ve Adana'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçiren bir çeteyi takibe aldı.

Hesap sahibi adına, yakınlarından borç isteyerek 400 bin lira dolandırıcılık yaptıkları belirlenen çetedeki 5 kişinin kimliği tespit edildi.

Mersin ve Adana'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Yurt dışına kaçmayı planladıkları belirlenen şüphelilerin ikametlerinde, 12 banka kartı, 4 cep telefonu ve telefon hattı, 3 pasaport, dizüstü bilgisayar, gemi adamı cüzdanı ile 13 bin 200 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.