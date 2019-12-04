Son Dakika Haberleri: Mersinli tantuni ustaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Mersinli tantuni ustaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Mersin'de çalışan tantuni ustaları Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları seçti.

Mersinli tantuni ustaları AA'nın

Mersin'de çalışan tantuni ustaları Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen tantuni ustaları "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

Tantuni ustası Sinan İlhan haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbol heyecanı" fotoğrafını seçti.

Ramazan Aydın da haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında", spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" fotoğrafını oyladı.

Ustalardan Yusuf Kaplan ise haber kategorisinde Ali Jaddalah'ın " İsrail'in yıkımları", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafını seçti.

Kaplan, fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, "Bu kadar iyi fotoğrafın arasında Mersin'den bir karenin bulunması sevindirici bir durum. Fotoğrafları seçerken zorlandık. Hepsi birbirinden iyi, çeken muhabirlerin ellerine sağlık." diye konuştu.

Ali İhsan Öztürk, Mustafa Yalçın, Futbol, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:46 Kaynak: AA
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