Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz

Murat Dalkılıç ile ayrıldıktan sonra oyunculuk kariyerine de ara veren Merve Boluğur, magazin gündemini sık sık özel hayatıyla ilgili yaptığı sansasyonel açıklamalarla meşgul ediyordu.

CESUR POZU OLAY YARATTI

Sosyal medyadan ve magazin basınının dilinden düşmeyen ünlü oyuncu, olay yaratan paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek gündemdeki sarsılmaz yerini aldı. İç çamaşırsız derin dekolteli, siyah mini elbisesi ile kamera karşısına geçen Boluğur, Instagram hesabı üzerinden bu fotoğrafını paylaştı. Paylaşımı sonrası binlerce beğeni alan güzel oyuncu, cesur pozuyla sosyal medyayı salladı.

CİNSELLİK AÇIKLAMASI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomeni Enes Batur'un YouTube kanalına konuk olan Merve Boluğur, olay açıklamalarda bulunmuştu. Boluğur, cinsellikle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamasında, "İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister. Erkek 1 aydan önce eve girmemeli." demişti.