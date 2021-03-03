Merve Boluğur sonunda çark etti

Maske kullanmadığı için daha önce iki kez 900 liralık para cezasına çarptırılan ve neden maske takmadığı sorularına "Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum" diye cevap veren Boluğur, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

'YÜRÜYÜŞE ÇIKTIM'

Bu kez daha önce ihlal ettiği kurallara uyarak maskesiyle dolaşmaya başlayan oyuncu, basın mensuplarının sorularını ise "Yürüyüşe çıktım şu an konuşamam" diyerek yanıtsız bıraktı.



