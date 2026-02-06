Merzifon'da 2025 hedefleri belirlendi - Son Dakika
Merzifon'da 2025 hedefleri belirlendi

Merzifon\'da 2025 hedefleri belirlendi
06.02.2026 12:36
Kaymakam Karaaslan, 2025'te Merzifon'un altyapı ve hizmetleri için planlanan projeleri açıkladı.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, 2025 yılında yürüttükleri çalışmaları değerlendirdi.

Karaaslan, AA muhabirine, ilçede 2025 yılında vatandaşlara başarılı hizmetler verildiğini, bu yıl da şehrin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan çalışmaların hayata geçeceğini söyledi.

Merzifon'un zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip, kavşak yollarında konumlanmış bir ilçe olduğunu belirten Karaaslan, hizmetlerin de bu doğrultuda planlandığına dikkati çekti.

Amasya Merzifon Havalimanı'nda geçen yıl 156 bin yolcu ağırladıklarını anlatan Karaaslan, "Havalimanında planlanan genişleme çalışmaları tamamlandığında yeni uçuşlarla 300 binli rakamları çok rahat görürüz. Hızlı tren konusunda, Çorum- Merzifon arası bu yıl ihale edilecek. Tüm çalışmalar tamamlandığında Merzifon'a hem kara yolu hem tren yolu hem de hava yolu ile bağlantı sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Merkezde ve köylerde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Karaaslan, şöyle devam etti:

"Geçen yıl hem bizim için hem de Merzifon için güzel geçti. Köylerimizde çok güzel çalışmalar yaptık. 160 yıllık Kızlar Mektebi binası restore edilerek İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladı. Hükümet Konağı ve Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ne arıtma tesisi, yatırım programına alındı. Yeni yapılan ve yapılacak okullarımız var. İlçemize büyük bir kapalı spor salonu yapılacak. Bu yatırımların hepsi Merzifon'a değer katacak. Sayın Valimiz Önder Bakan, milletvekillerimiz, yerel yönetim, kurum müdürlerimiz ve tüm paydaşlarımızla Merzifon'a hizmet ediyoruz. Yeni yatırımlarla daha güzel Merzifon için hep birlikte çalışacağız."

Karaaslan, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile Merzifon'un gelişmesi ve güzelleşmesi konusunda çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon'da 2025 hedefleri belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Merzifon'da 2025 hedefleri belirlendi - Son Dakika
