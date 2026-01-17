Mescid-i Aksa'nın Önemi Vurgulandı

Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın Müslüman kimliğinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Ezher Şeyhi, Miraç Kandili dolayısıyla Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için olan önemine dikkati çekti.

Miraç Kandilinin idrakiyle Mescid-i Aksa'nın yüce konumunun ortaya konulduğunun altını çizen Ezher Şeyhi, "Mescid-i Aksa, Müslümanlar için tarihi bir sembolden ibaret değildir. Aksa, Müslüman kimliğinin temel taşlarından biridir." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'nın Müslüman kimliği ve statüsünü değiştirmeye yönelik planlara karşı uyarıda bulunan Ezher Şeyhi, Aksa'nın tüm Müslümanların sorumluluğunda olan bir emanet olduğuna vurgu yaptı.