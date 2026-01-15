MESEM Davasında Dev Kamu Zararları ve Yargılama - Son Dakika
MESEM Davasında Dev Kamu Zararları ve Yargılama

MESEM Davasında Dev Kamu Zararları ve Yargılama
15.01.2026 22:24
Kamu zararı iddiasıyla yargılanan 206 sanıktan 3'ü tahliye olurken, süreç devam ediyor.

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden 77 milyon liralık kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla yargılanan 7'si tutuklu 206 sanığın yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme heyeti, biri 750 bin TL kefaretle toplam 3 kişinin tahliyesine karar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli meslek gruplarına çırak, kalfa ve usta yetiştirmeyi amaçlayan Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) programında usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddialar üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024 yılında soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişinin suç duyurusu üzerine açılan dosyada, İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Ustalık Telafi Programı'nda 1 Ocak 2022 - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında hukuka aykırı işlemler yapıldığı belirlendi. Müfettiş raporunda, vatandaşların usulsüz şekilde programa kaydedildiği, bu yöntemle hem devletten haksız kazanç sağlandığı hem de öğrencilerin SGK primlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenerek kamunun zarara uğratıldığı ve ve zimmete para geçirildiği tespit edildi.

Soruşturma sürecinde toplam 206 kişi hakkında işlem yapıldı

Soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. 28 Şubat'ta Kocaeli merkezli İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü R.Ş. ve aracı firma sahibi S.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde toplam 206 kişi hakkında işlem yapıldı, bunlardan 7'sinin halen tutuklu, okul müdür yardımcısı S.K. ile dernek yöneticisi T.S.'nin firari olduğu öğrenildi.

"77 milyon 706 bin liralık zarar ve 6 bin 233 kişinin kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirmek"

Hazırlanan 5 klasörlük iddianamede, sanıkların kamuyu yaklaşık 77 milyon 706 bin lira zarara uğrattıkları ve 6 bin 233 kişinin kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri belirtildi. İddianamede sanıklar hakkında, "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 4,5 yıldan 15 yıla kadar, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar olmak üzere 6,5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

50 sanık savunma yaptı

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada, 43'ü tutuksuz 7'si tutuklu olmak üzere 50 sanık savunma yaptı. Tutuksuz sanıklar, her şeye yasal olarak başvuru yaptıklarını, suçlamaları kabul etmediklerini, devlete geri ödemeleri yaptıklarını söyledi.

Tutuklu sanık N.D., "Temizlik personeli olarak firmada 6,7 ay çalıştım. Olayla ilgim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"Söz veriyorum sadece anne olacağım"

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açığa alınan ve tutuklanan okul müdürü R.Ş., "Hukuki veriler hiçbir şekilde usulsüz elde edilmemiştir. Denetleme sürecinde yanlış olduğunu, hepsine makamlara ilettim. Bakanlığa defalarca giderek süreçte işletmeler ile bakanlık arasında uyumsuzluk olduğunu anlattım. 'Devlet eğer birine para yatırdıysa karşılığını alır' dediler. Ülkeme yararlı olmaya çalışıyorum, akademisyenim. Mağduriyet yaşamaktayım. Bugün Miraç Kandili ve evimize gitmek istiyoruz. İşleyişten bihaber olan müfettişler bizleri zan altında bırakmışlardır. Söz veriyorum bir daha devlet kurumunda çalışmayacağım. Söz veriyorum bir daha köy okullarına yardım etmeyeceğim. Söz veriyorum sadece anne olacağım. Bir günah keçisi arandı. Suçu kabul etmiyorum. 11 aydır toplumdan soyutlandık" diye konuştu.

Tutuklu sanık E.B. ise, "Niçin tutukluyum hala anlamış değilim. Parayı alan, veren, denetim yapan, evrakları yapan dışarda ama biz içerdeyiz. Çifte standart bu. Çok mağdurum, suçu işlemedim. Konu devlet zararı ama parayı alan ve vermeyen dışarıda, biz içerdeyiz" şeklinde konuştu.

"Bu sefer çocuklarımıza karne hediyelerini siz verin"

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu N.B. ise, "13 yıllık eğitim hayatımda yaptığım işlemde bir hata olmamıştır. Ek iş yaparak, firmaları yönlendirdim, başka bir şey yapmadım. Ailemi 11 aydır görmüyorum. Sahte firma, sahte personel yok. Olmayan bir firmaya olmayan kursiyer yazdırmışız, böyle bir şey yok. Sadece devletin verdiği teşviki firmalara anlattım. Kabul eden kişiler projeye dahil edildi. 2 evladım var, müsaade edin yarın çocuklarım ile karnelerini alalım. Bu sefer çocuklarımıza karne hediyelerini siz verin. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

S.Ö. ise, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tek yaptığım genç yaşımda girişimci olmaktı ancak kursağımda kaldı, 11 aydır tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, E.B., S.Ö., R.Ş. N.B'nin tutukluluk halinin devamına, N.D. ve Ö.B'nin tahliyesine karar verdi. Ayrıca S.Ö'nün 750 bin kefaretle tahliyesine karar verildi, duruşma ertelendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

